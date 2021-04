Chloe Zhao, diretora de 'Nomadland', vence o DGA Awards

CB Correio Braziliense

(crédito: Charly Triballeau/AFP)

Chloe Zhao segue dominando as premiações com Nomadland. Após vencer Globo de Ouro, Critics Choice Awards e Bafta, a diretora venceu o DGA Awards, prêmio do sindicato dos diretores de Hollywood. O fato foi só mais um argumento para posicionar a cineasta como franca favorita a vencer Melhor direção no Oscar de 2021.

A diretora saiu vencedora em uma disputa com os três concorrentes ao Oscar Lee Isaac Chung, de Minari, Emerald Fennell, de Bela vingança, e David Fincher, de Mank. Também concorreu Aaron Sorkin, de Os 7 de Chicago, o único não contemplado pela Academia, que preferiu indicar Thomas Vinterberg, de Druk - Mais uma rodada.

Ainda em filmes, Darius Marder venceu o prêmio de Melhor diretor estreante por Som do silêncio. Ele disputava com nomes pesados desta temporada de premiações como Florian Zeller, de Meu pai, e Regina King, que estreou na direção com o longa Uma noite em Miami - como atriz, Regina tem premiações do Oscar, Emmy e Globo de Ouro.

Outras categorias do DGA Awards

Em séries, duas produções esquecidas pelas grandes premiações se sagraram grandes vencedoras. A começar por Homeland, que ganhou Melhor direção de episódio em série de drama com o trabalho de Lesli Linka Glatter no capítulo Prisoners of war. A série desbancou trabalhos fortes de Jason Bateman, em Ozark, Jon Favreu, em The Mandalorian, Vince Gilligan, em Better call Saul, e Julie Anne Robinson, em Bridgerton.

Já em produções de comédia, o epísódio In case of emergency de The flight attendant, comandado por Susanna Fogel, desbancou as favoritas Ted Lasso e Curb your enthusiasm, que concorriam com dois capítulos cada.

Minissérie ou filme para tevê, por sua vez, não teve surpresas. Scott Frank de Gambito da rainha venceu a categoria em que já era favorito. Figuravam na lista WandaVision, The undoing, Hamilton e Little fires everywhere.

Ainda saíram vencedores Michael Dweck e Gregory Kershaw em documentário, por The truffle hunters, Don Roy King em programa de variedades, por Saturday night live, Thomas Schlamme em Especial de Variedades, por A west wing special to benefit when we all vote, Joseph Guidry em reality, por Full bloom, Amy Schatz em programa infantil, por We are the dream: the kids of the Oakland MLK oratorical fest, e Melina Matsoukas em comercial, por You love me da Beats by Dr. Dre.