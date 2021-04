Leonardo DiCaprio vai produzir série sobre meio ambiente para o YouTube

CB Correio Braziliense

(crédito: Luke MacGregor/Reuters-16/2/14)

O ator Leonardo DiCaprio vai produzir uma série sobre meio ambiente para o YouTube. Com a participação do explorador Mark Vins, a produção Stay wild vai percorrer os lugares mais ameaçados do globo. Uma das expedições ocorre em Ruanda, onde Vins tentará encontrar o último gorila selvagem das montanhas.

Junto à série, o YouTube também vai lançar três produções voltadas para mudanças climáticas e sustentabilidade. São elas: Seat at the table, Shut it off ASAP e Kid correspondent, além de outros episódios de Create together e BookTube.

Em entrevista ao Deadline, a chefe de conteúdos originais do YouTube, Susanne Daniels, explicou que o projeto busca conscientizar as ações da audiência: “Estamos comprometidos em produzir projetos que possam informar os espectadores, inspirar ações e, por fim, melhorar nossas chances de criar um futuro mais sustentável para o nosso planeta”



A série tem estreia marcada para outubro deste ano.