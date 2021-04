Curta-metragem da animação ‘Soul’ vai ser focado na personagem 22

CB Correio Braziliense

(crédito: Disney/Divulgação)

O Disney+ anunciou pelas redes sociais que o curta-metragem de Soul vai ser lançado no dia 30 de abril. A história vai ser focada em 22, a jovem alma que não consegue nascer. Super esperta e sarcástica, 22 ganhou o carinho do público, que vai poder conhecer um pouco mais sobre a personagem.

Intitulado 22 vs Earth, a história fala sobre sobre o que acontece com a personagem antes de conhecer Joe Gardner, único mentor que conseguiu ajudar a jovem alma a nascer. A dublagem fica por conta de Tina Fey, que deu voz à personagem no longa-metragem.

No curta, 22 se recusa a ir para Terra e recruta outras 5 almas para fazer uma rebelião. O resultado é inesperado e cria uma grande confusão que somente a personagem pode resolver. O diretor Kevin Nolting disse, em nota, que o curta “ foi uma chance perfeita de explorar algumas das perguntas não respondidas que tínhamos sobre o por que 22 era tão cínica. Como sou bastante cínico, me parecia o material perfeito”, declara o diretor