A série derivada de 'Parasita' não será um remake, assegura o diretor

Transformado em série pela HBO, 'Parasita' ainda não tem data de estreia confirmada - (crédito: CJ Entertainment/ Divulgação)

A série de televisão derivada de Parasita não será um mero remake do longa sul-coreano vencedor de quatros troféus do Oscar 2020, é o que garante o diretor Adam McKay. O cineasta afirmou que não se trata de apenas uma refilmagem, mas sim de uma história original que se passa no mesmo universo do filme.

Vale lembrar que o diretor de Parasita, Bong Joon-ho, está ao lado de McKay na produção do roteiro, que parte de ideias originais que o sul-coreano não conseguiu colocar no filme. A história da série vai ser contada em seis episódios.

Em participação no podcast Happy sad confused, Adam contou que o roteiro do primeiro episódio já está pronto, mas que o desenvolvimento da produção é mais lento. "Nós estamos tendo o melhor tempo. Nós simplesmente montamos uma equipe incrível para sala de roteiristas. Eu basicamente rascunhei a série com Bong durante a quarentena, com ele supervisionando”, explicou o cineasta.

Assim como Joon-ho, Adam McKay também é veterano da maior premiação do cinema no mundo. Em 2016, recebeu a estatueta na categoria de melhor roteiro com o filme A grande aposta. Parasita ganhou os prêmios de melhor filme, melhor filme estrangeiro, melhor roteiro original e melhor direção na premiação do ano passado.

A série derivada de Parasita ainda não tem previsão de estreia e vai ser transmitida pelo canal HBO.