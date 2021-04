Ao vivo: acompanhe tudo o que acontece na cerimônia do Oscar 2021

CB Correio Braziliense

A 93ª cerimônia do Oscar 2021 começou e está sendo realizada neste ano em três cidades: Los Angeles, Paris e Londres. O maior evento de cinema precisou passar por algumas mudanças devido a pandemia da covid-19, incluindo o número de convidados. No tapete vermelho, as celebridades já estão chamando atenção com looks fabulosos, além de um acessório em comum: as máscaras.



O evento está sendo transmitido ao vivo começando por um "esquenta" da cerimônia, com breves entrevistas no tapete vermelho e comentários sobre as indicações. O Oscar pode ser acompanhado no TNT, no G1 e no Globoplay. A celebração ocorre dois meses depois do período usual.

A diretora Regina King fez a abertura da cerimônia com um discurso sobre a pandemia e lamentou todas as mortes devido a covid-19. A atriz falou ainda sobre a importância do cinema e elogiou os indicados a premiação.

A atriz Emerald Fennell foi a primeira premiada, recebendo a estatueta pelo Oscar de Roteiro Original, com o filme Bela vingança.

Apesar de não estar entre os favoritos, o Oscar de Roteiro Adaptado foi para o filme Meu pai. Florian Zeller agradeceu Anthony Hopkins e afirmou pensar nele ao adaptar o roteiro para o cinema.

Apontado como favorito entre o público, o Oscar de Filme Internacional vai para Druk - Mais uma rodada, Dinamarca. Thomas Vinterberg fez o discurso de agradecimento e se emocionou ao dedicar o prêmio a filha, que faleceu 19 dias antes do início das filmagens: "É um milagre que acabou de acontecer - e você faz parte. Talvez você esteja mexendo os pauzinhos em algum lugar. Mas este prêmio é para você".

Também como favorito, o Oscar de Ator Coadjuvante foi para Daniel Kaluuya, de Judas e o messias negro.

Com grande elenco, o Oscar de Maquiagem e Cabelo vai para A voz suprema do blues. O filme ganhou ainda o Oscar de Figurino.

