BBB 21: Camilla, Pocah e Arthur estão no paredão

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/reprodução)

Camilla de Lucas, estão no paredão do BBB 21. X foi indicado pelo líder Gilberto, que ganhou o poder de voto em prova realizada na noite deste domingo (25/4), após a eliminação de Viih Tube com 96,69% dos votos.

Gil do Vigor justificou o voto em Camilla ao dizer que a sister precisa passar por esse processo, já que ela nunca havia sido emparedada antes. A influencer afirma ter entendido o voto: "Até onde eu pude, fugi do paredão".

No contragolpe, Camilla indicou Pocah.

A cantora deu o primeiro voto, que foi aberto, em Fiuk, e citou a estratégia como motivo. Juliette votou no Arthur, apesar da aproximação com o brother nas últimas semanas. Fiuk votou no Arthur, alegando que não conseguiria votar em Juliette. Já Camilla também foi no brother Arthur, porque é aliada de Ju e próxima do ator Fiuk. Arthur, dando de ombros, votou na sister paraibana.

A prova do líder contou com a participação dos seis brothers e sisters restantes e dependeu da habilidade de memória. Camilla e Gil chegaram juntos aos cinco pontos e disputaram a rodada final, vencida pelo economista pernambucano. "Eu tô no top 5, Tiago!", comemorou Gil do Vigor.