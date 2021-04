Warner bros. divulga trailer do filme de Mortal kombat

A Warner Bros. divulgou os primeiros sete minutos do esperado longa-metragem de Mortal kombat. O vídeo foi publicado no perfil do filme no Twitter. “A espera por ‘Mortal Kombat’ está quase acabando, assista aos primeiros sete minutos de filme”, diz a publicação.

The wait for Mortal Kombat is almost over – to #PrepareForMortalKombat, watch the first seven minutes of #MortalKombatMovie and tag your movie krew. Experience Mortal Kombat in theaters and streaming on HBO Max* this Friday. pic.twitter.com/N9zTw0t1tc