Novo filme de Steven Spielberg, ''Amor, sublime amor'' ganha trailer. Confira!

CB Correio Braziliense

(crédito: Niko Tavernise/ Divulgação)

O filme Amor, sublime amor, próximo lançamento dirigido por Steven Spielberg, ganhou trailer nesta segunda-feira (26/4), após uma primeira exibição durante a cerimônia de entrega do Oscar. O elenco traz, entre outros nomes, a atriz Rita Moreno, uma das três lembradas pelo Oscar, pelo Emmy, pelo Grammy e pelo Tony.

Amor, sublime amor é a adaptação do famoso musical da Broadway para as telonas. A trama se passa na década de 1950 e gira em torno do amor proibido de Tony (Ansel Elgort), integrante da gangue nova-iorquina Jets, e María (Rachel Zegler) irmã do líder dos Sharks, gangue rival dos Jets.

Essa não é a primeira adaptação de Amor, sublime amor para o cinema. Em 1961, os diretores Robert Wise e Jerome Robbins assinaram o filme, que ganhou 10 Oscar, incluindo melhor filme, melhor direção e melhor atriz coadjuvante para Rita Moreno, que volta ao elenco do filme.