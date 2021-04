'Capitão América 4' terá à frente criadores de ‘Falcão e o Soldado Invernal’

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Os fãs de Falcão e o Soldado Invernal podem comemorar: é bem provável que Anthony Mackie seja o novo responsável pelo escudo do Capitão América. O quarto filme da franquia, Capitão América 4, será escrito pelos roteiristas de Falcão e o Soldado Invernal, Malcolm Spellman e Dalan Musson. A informação foi divulgada pela revista The Hollywood Reporter. A expectativa é que o longa continue a história de Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, que vai substituir o antigo Capitão América, interpretado por Chris Evans.



Apesar do elenco ainda não ter sido confirmado, no último episódio de Falcão e o Soldado Invernal, Sam aparece com o escudo do Capitão América, o que indica que Mackie deve retornar ao papel.

Até agora, nenhum diretor foi confirmado e o filme ainda não tem data de estreia. Outro ponto que permanece um mistério é se o longa-metragem terá participação de Evans. A Marvel não comentou nada sobre o assunto.