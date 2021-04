Justin Bieber é criticado por dreadlocks: "não aprendeu nada"

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Instagram)

"Não aprendeu nada". O comentário de um seguidor de Justin Bieber nas redes sociais resume o que muitos deles sentiram ao ver o cantor de novo visual no Instagram. Bieber voltou aos dreadlocks, penteado que havia adotado em 2016 e em 2017, sendo também criticado e acusado de apropriação cultural.

Alguns seguidores reclamaram bastante no perfil do cantor. Outros, explicaram para ele que os dreads são um penteado cultural dos negros, que, no passado, eram ridicularizados pelo visual.

"Acabei de ver os stories de Justin Bieber... Cara, você está falando sério? Ele não aprendeu absolutamente nada, quando se trata de apropriação cultural, hein? O jeito que o cabelo dele está ainda vai vai cair mais. É melhor ele raspar tudo quando terminar com isso", disse uma internauta. "Justin Bieber tem dreadlocks novamente ... Eu me pergunto como seus fãs vão engolir isso", concordou outro.