Justin Bieber fará participação na reunião de 'Friends'

CB Correio Braziliense

Justin Bieber já disse ser um fã da série americana - (crédito: Divulgação)

O tão aguardado episódio especial de reunião da série Friends tem mais um convidado confirmado. Justin Bieber fará uma participação especial na readaptação de uma das cenas do seriado. A informação é do tabloide europeu The sun.

De acordo com o tabloide, o cantor usará a famosa fantasia de "Spudnik", um trocadilho com o nome do satélite russo Sputnik, do personagem Ross (David Schwimmer), que consiste em uma roupa no formato de batata e uma antena na cabeça. A cena faz parte do episódio Aquele com a festa de Halloween, o sexto da oitava temporada, que também conta com o personagem Chandler (Matthew Perry) vestido de coelho cor-de-rosa. No episódio, os dois personagens fazem uma competição hilariante de braço de ferro.

Justin Bieber é um grande fã da série Friends e participou de uma pegadinha no programa da Ellen DeGeneres, na qual ele fazia uma brincadeira com os turistas no set do seriado, nos Estados Unidos. De acordo com as informações do The sun sobre a participação especial de Bieber no novo episódio, "foi tudo gerido como uma operação militar para manter os detalhes em segredo, e Justin arrasou".

O episódio, intitulado Friends: The reunion, também conta com todo o elenco original da série: Jennifer Aniston (Rachel), Matthew Perry (Chandler), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross) e Matt LeBlanc (Joey). Ainda não foi divulgada a data de estreia, que será pela plataforma de streaming HBO Max, pelo serviço da WarnerMedia.