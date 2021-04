Vin Diesel fala em espanhol em trailer de ‘Velozes e furioso 9’

CB Correio Braziliense

No teaser, Vin Diesel comemora a reabertura dos cinemas nos Estados Unidos - (crédito: Divulgação)

A Universal Pictures divulgou mais um trailer de Velozes e furiosos 9. No teaser Vin Diesel fala em espanhol e celebra a reabertura dos cinemas nos Estados Unidos. “Depois de estarmos separados por tanto tempo, vamos ficar juntos outra vez [...] estamos prontos para fazer você acreditar novamente”, diz o ator.

O trailer mostra muita perseguição, ação e aventura. Em uma das cenas é possível ver um carro-foguete. O filme, que já teve sua data de lançamento alterada diversas vezes devido à pandemia da covid-19, está previsto para ser lançado dia 25 de junho nos Estados Unidos. O longa-metragem marca a reabertura dos cinemas no país. Ainda não foi divulgada a data de estreia no Brasil.

A direção do filme fica por conta de Justin Lin, que retorna a franquia. O diretor comandou a história do terceiro ao sexto filme. O elenco conta com Vin Diesel, John Cena, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris e Helen Mirren.