Oscar 2021 registra pior audiência da história da premiação

(crédito: Mark Ralston/ AFP)

A tradicional premiação do Oscar, transmitida no domingo (25/4), consagrou as melhores produções audiovisuais de 2020, sendo considerada a edição mais diversa de todos os tempos. Apesar das vitórias históricas, esse ano a premiação registrou a pior audiência desde a sua primeira edição.

Segundo dados divulgados pela Nielsen, o Oscar 2021 foi assistido, em média, por 9,85 milhões de espectadores nos Estados Unidos, o que representa uma queda de 58,3% em relação à edição de 2020, que teve média de 13,75 milhões de espectadores.

Apesar da baixa, é importante lembrar que a pandemia é um dos fatores que contribuíram para a queda na audiência. Outras premiações também tiveram o mesmo problema, como foi o caso do Globo de Ouro de 2021, com média de 6,9 milhões de espectadores, número muito inferior aos 18,3 milhões registrados no ano anterior. Os dados, entretanto, não consideram os espectadores fora dos Estados Unidos.