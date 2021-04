VO Victória Olímpio

A briga na família Medina ainda é um capítulo que parece estar longe de terminar. Simone Medina, mãe do susfista, tirou o nome dos filhos da biografia do Instagram. Os internautas logo perceberam a mudança e começaram a falar sobre o assunto. As notícias da briga entre a mãe e o padastro, Charles Saldanha, iniciaram-se após ambos não acompanharem o surfista durante o campeonato na Austrália, como sempre faziam.

a família do Gabriel medina vai p casos de família — mavii???? (@mavi_mayrink) April 27, 2021

O caso de Gabriel Medina e da mãe Simone Medina é um importante momento para discutir relacionamento abusivos entre pais e filhos.



Relacionamento abusivo e tóxico é pior quando vem de casa, da sua família, do seu primeiro lar.#BBB #BBB221 #medina #NoLimite — D. Weber (@OliverDWeber1) April 27, 2021

a mãe do gabriel medina criando um novo conceito de ex mãe — kevin (@damnkvin) April 27, 2021

A princípio, Simone tirou apenas o nome de Gabriel e do irmão Felipe, deixando apenas o nome de Sophia, a caçula: "mãe de Sophia". Algum tempo depois, após grande repercussão, a empresária, que não comentou sobre a situação, retirou também o nome da filha.

Após polêmicas, mãe de Gabriel Medina tira nome dos filhos do Instagram (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Há algum tempo, a cunhada de Gabriel, Bruna, contou aos seguidores do Instagram que havia sido expulsa da casa em que morava, em Maresias, em São Paulo. A cidade é a que os sogros também vivem. "Espero que vocês reflitam todo o mal que estão fazendo e se escondendo atrás de uma farsa, de um personagem do bem. O tempo nunca mais vai voltar e a confiança não será a mesma", falou a esposa de Felipe.