Ana Clara fala sobre polêmica com Viih Tube: "Não fala mal do meu trabalho"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Ana Clara decidiu se pronunciar após polêmicas envolvendo a ex-participante do BBB21, Viih Tube. No Instagram, ela desabafou sobre os papos que costuma ter com os recém eliminados do Big Brother Brasil e por ter sido acusada de ser grossa e imparcial ao conversa com a youtuber.

Não necessita, a cabeça da menina já tá a milhão por causa da rejeição! — Ruanzinho (@ruanfonseca_) April 26, 2021

"Cortando a entrevista desse jeito parece que eu fui super grossa com a Viih, comportamento esse que é muito diferente do que eu faço com TODOS os eliminados que é de acolher e deixar o clima leve independente de quem seja e da opinião da massa! Quem diz que esses recortes aí são reflexo da 'falta de imparcialidade' que eu tenho nos comentários do post, realmente não assiste meu trabalho", falou a apresentadora mostrando alguns cortes feitos do programa.

minha paciência hoje está igual a Ana clara entrevistando a a viih tube #BBB21 pic.twitter.com/HbjxaIYLqq — SHE IS A GIRL FROM RIO (@iamvictordiass) April 26, 2021

"Pode me xingar, pode falar mal do meu corpo, da minha cara, pode falar mal de mim. Mas, assim, não fala mal do meu trabalho. E nem da minha bota", comentou ela ainda brincando e se referindo a bota que usou e que gerou memes durante participação dela no BBB18.

Ana falou ainda sobre a maneira que trata os eliminados: "Existe o fato e existe uma coisa inventada. O fato é que eu não fui grossa com a Vitória nem com nenhum dos eliminados. Isso é uma coisa que eu prezo muito: tratar todos eles bem, igual. Eu trato todos eles muito bem. Fora as conversas que eu tenho com todos depois do bate-papo, que vocês não sabem, para apoiar e para dar uma força. Então isso não dá, sabe? Não dá mesmo".

"Eu achei muito escroto quem me chamou de grossa, de mal-educada, de imparcial, falaram que eu sou estúpida. Quem achou graça porque assistiu a entrevista e gostou também pode rir comigo. Comigo e com a Viih, que também se divertiu ontem", finalizou.