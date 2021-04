Ivete Sangalo fará live para celebrar o dia das mães

CB Correio Braziliense

Cantora anunciou a live no Instagram - (crédito: Google)

A diva do axé music, Ivete Sangalo, vai presentear os fãs com mais uma live, no domingo (09/05), dia das mães. A transmissão será pelo canal da cantora no YouTube, a partir das 18h. O anúncio da apresentação on-line foi feito pela conta no Instagram de Ivete.





"Esse dia quero brindar a alegria de amar tanto e de ter a oportunidade de caminhar junto com nossos presentes: os filhos!", diz a publicação. A artista baiana é mãe de três filhos: Marcelo, de 11 anos, e as gêmeas de 3 anos, Marina e Helena, todos frutos do casamento com Daniel Cady.

A live marcada para maio será a quinta da cantora desde o início da pandemia da covid-19. Ela já comandou o Ivete em Casa, com uma parte transmitida pela Globo, a Live leve, o Arraiá da Veveta e o Trio com Claudia Leitte.

Reality show

Segundo informações do colunista Hugo Gloss, Ivete é nome certo para comandar a versão nacional do reality show The masked singer, algo como O cantor mascarado, em tradução livre.

Em The masked singer, produção originalmente sul-coreana, um famoso apresenta um número musical vestindo uma fantasia que o esconda da cabeça aos pés. A ideia é que jurados, convidados e o público descubram quem é aquela figura disfarçada.

Live dia das mães com Ivete Sangalo

Canal do Youtube da Ivete Sangalo. 9 de maio, a partir das 18h.