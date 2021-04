Ivete Sangalo comandará reality na televisão brasileira, diz colunista

CB Correio Braziliense

Endemol negocia com emissoras e serviços de streaming a produção de reality show comandado por Ivete Sangalo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Ivete Sangalo vai ganhar um programa de televisão para chamar dela. Segundo o colunista Hugo Gloss, Ivete é nome certo para comandar a versão nacional do reality show The masked singer, algo como O cantor mascarado (em tradução livre). As negociações da Endemol (a mesma de formatos como o BBB e o Mestre do sabor) com emissoras de televisão e serviços de streaming já começaram.

Em The masked singer, produção originalmente sul-coreana, um famoso apresenta um número musical vestindo uma fantasia que o esconda da cabeça aos pés. A ideia é que jurados, convidados e o público descubram quem é aquela figura disfarçada.