Billie Eilish anuncia data de lançamento do novo álbum

Com o título de 'Happier than ever', novo álbum já tem nomes das faixas disponíveis no streaming - (crédito: Divulgação)

Billie Eilish revelou, por meio das redes sociais, nesta terça-feira (27/4), a data de lançamento do segundo álbum da cantora Happier than ever e todas as faixas que estarão nele. O disco será lançado dia 30 de julho e inclui as canções já lançadas My future e Therefore I am. Além disso, uma das músicas do novo álbum será lançada nesta quinta-feira (29/4).







A tracklist completa de Happier than ever disponível no iTunes instigou os fãs, especialmente a terceira faixa, chamada Billie Bossa Nova, pois remete ao gênero musical brasileiro.

Com dois singles disponíveis, o novo álbum acumula mais de 550 milhões de streams. Billie Eilish ganhou diversos prêmios com o primeiro disco When we all fall asleep, where do we go? incluindo as quatro categorias gerais do Grammy de 2020, música do ano, gravação do ano, álbum do ano e artista revelação. Com isso, ela se tornou a primeira mulher a ganhar nas principais categorias da premiação no mesmo ano.