Billie Eilish publica teaser de canção que abre 2º álbum da carreira

Billie Eilish foi a grande vencedora do Grammy de 2020 - (crédito: Kevin Mazur/ Divulgação)

Billie Eilish usou as redes sociais nesta segunda-feira (26/4) para publicar uma prévia de 15 segundos do novo visual - em que aparece com os cabelos loiros - para anunciar a chegada de Happier than ever. Como o teaser dá indícios, a faixa deve ser lançada junto ao videoclipe e abre os trabalhos para o lançamento do segundo disco da carreira da cantora estadunidense. Ainda sem data de lançamento definida, o projeto também foi produzido em parceria com o irmão, Finneas. Confira a postagem:

Em 2020, Eilish debutou no cenário da crítica musical batendo recordes com o álbum de estreia When we all fall asleep, where do we go?. O conjunto artístico, em parceria com o irmão, foi o grande vencedor da 62ª edição do Grammy Awards, principal premiação da música e levou cinco troféus ao todo. A cantora tornou-se também a artista mais nova a receber o prêmio de Álbum do ano, aos 18 anos de idade.

Com um estilo e sonoridade alternativos, Billie dominou o cenário pop. O álbum deu visibilidade e encorajou a produção musical denominada bedroom pop ou bedroom music - música de quarto, em tradução literal. Isso porque ela gravou o disco em casa, junto com o irmão Finneas O'Connell, premiado no Grammy como melhor produtor. “Sempre fazemos música juntos, no quarto, e continuamos a fazer assim. Isso é para toda a garotada que faz música no seu quarto. Vocês ainda vão ganhar um destes”, disse, ao receber o prêmio, endereçando o discurso para a geração que produz com os programas domésticos de edição, gravação e mixagem, e que compartilham música autoral na internet.

Já em 2021, aos 19 anos, Billie Eilish tornou-se a terceira artista da história do Grammy a ganhar o prêmio na categoria Gravação do ano em edições consecutivas. Ela recebeu o troféu das mãos de Ringo Starr pela canção Everything I wanted, mas considerou que não merecia ganhar. Na opinião de Eilish, Megan Thee Stallion, destaque da edição deste ano, deveria ter recebido o prêmio por Savage, canção em parceria com Beyoncé.

O lançamento mais recente de Eilish é o single avulso Lo vas a olvidar, parceria com Rosalía para a trilha sonora da série Euphoria, da HBO.