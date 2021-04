CB Correio Braziliense

Karol Conká participa do 'Saia justa' um dia antes da estreia do documentário 'A vida depois do tombo' - (crédito: João Cotta/Divulgação)

Uma das participantes mais controversas do BBB21, a rapper Karol Conká, é a convidada do Saia justa desta quarta-feira (28/4), às 22h30, no GNT. A ex-BBB vai participar de uma roda de conversa ao lado da mediadora Astrid Fontenelle, da atriz Mônica Martelli e das cantoras Pitty e Gabi Amarantos.

Não faltará na lista de assuntos o documentário A vida depois do tombo, produzido pelo Goboplay. O longa estreia na quinta-feira (29/4) com a expectativa de apresentar o lado da própria Karol para a perseguição e os abusos que cometeu conta Lucas Penteado dentro do BBB21. Resta saber se Astrid, ferrenha crítica de Karol nas redes sociais durante a passagem da cantora no reality, será dura ou diplomática com a convidada.

Karol também vai falar sobre como lidou com a rejeição do público, a cultura do cancelamento e o merecimento de uma segunda chance. O atual momento do reality show não ficará de fora, claro. Será que Karol vai declarar torcida por algum finalista?