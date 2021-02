Karol Conká diz que saída do 'BBB21' com rejeição foi justa

AI Adriana Izel

(crédito: Tv Globo/reprodução)

A rapper Karol Conká está fazendo de tudo para mudar a imagem da participação no Big brother Brasil 21. Desde que deixou a casa na última terça-feira (23/2) com recorde de rejeição -- um total de 99,17% dos votos do público --, a cantora tem dado entrevistas a programas da Rede Globo em que reconhece ter sido agressiva em diversos momentos dentro da casa. Em entrevista veiculada neste domingo (28) no Fantástico, a artista disse ter considerada justa a eliminação com um índice tão alto. "Foi justa a minha saída, assim como está sendo justo o meu reconhecimento dos erros", comentou.

Essa foi a segunda entrevista de Karol Conká exibida na Globo só neste domingo. Até agora, a ex-sister esteve em diversas atrações da emissora. Teve tempo para falar no próprio BBB no bate-papo com Tiago Leifert após o paredão. Depois participou dos programas RedeBBB, com Ana Clara, exibido nas redes sociais do reality show e no Globoplay; Mais você, com Ana Maria Braga; A eliminação, no Multishow, com Bruno DeLuca e Vivian Amorim, e o mais recente Domingão do Faustão, com Fausto Silva.

Como tem feito nas outras oportunidades, a rapper aproveita para se desculpar e dizer que a experiência no Big brother Brasil foi de descontrole. "Ali é um estouro que me dá. Eu entro na mente da pessoa para deixá-la mal. Faço abuso psicológico. A única foi que tenho que fazer é pedir perdão", admitiu a artista, que também relatou ter sofrido abusos desse tipo na infância e adolescência. "Eu era muito rejeitada, não pela minha família, mas no colégio", afirmou. Ela citou momentos de racismo sofridos na escola, lembrou a morte do pai e disse que se tornou uma pessoa dura aos 14 anos, por conta desses fatos.

Sobre a participação no BBB, ela diz ter ficado surpresa com o impacto que o programa e as atitudes dela tiveram na carreira de 18 anos na música. "Nunca pensei que a minha carreira ia acabar por causa disso. Agora acabou o jogo", disse.