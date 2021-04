Mais três casais do reality show Power couple, da Record, são anunciados

CB Correio Braziliense

(crédito: Record/ Divulgação)

A Record confirmou mais três casais que participarão da 5ª temporada do Power couple, prevista para estrear no início de maio: Mirella e Dynho Alves, Jonathan e Carolina Santos e Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich. Eles se juntam a Renata Dominguez e Leandro Gléria e Mirela Janis e Yugnir, revelados no início da semana. O reality show será comandado por Adriane Galisteu.

Thiago, 31 anos, é cantor sertanejo e faz dupla com Thaeme; e Geórgia, 23 anos, é atriz. “Nossa relação é muito leve, todos os nossos amigos dizem que nós somos o casal mais improvável e ao mesmo tempo o que mais se completa. Eu sou brincalhão, ela é séria. Eu gosto de uma bebidinha, ela fica só na água, me controlando. A gente segue assim e isso nos fortalece”, afirma Thiago, por meio da assessoria de imprensa dele.

"O programa normalmente convida casais, com filhos e muito tempo de relacionamento. Nosso caso é diferente. Mas garanto que quem passou pela quarentena toda ao lado de um cantor inquieto e sem show, já passou por uma prova de resistência (risos). Então, acho que estamos prontos sim!", completa Geórgia.

As outras duplas anunciadas para o Power couple nesta terça-feira (27/4) são formadas pelos cantores Mirella, 22 anos, e Dynho Alves, 25 anos; e pelo DJ JonJon, 27 anos, e a empresária Carolina Santos, 31 anos.