Mortal Kombat se torna maior estreia da HBO Max e supera Godzilla

Filme será lançado no Brasil em maio - (crédito: Warner Bros/Divulgação)

Lançado no dia 23 de abril nos cinemas americanos e no streaming da HBO Max, Mortal Kombat, novo filme da Warner baseado na clássica franquia de games, quebrou recordes em menos de uma semana. O filme registrou 3,8 milhões de exibições em seus primeiros cinco dias na plataforma, superando Godzilla vs Kong, que bateu 3,6 milhões.

O longa está com previsão para ser lançado nos cinemas brasileiros no dia 13 de maio, após alguns adiamentos. Nas salas de cinema ao redor do mundo, o filme arrecadou mais de US$ 51 milhões e tornou-se o campeão de bilheteria nos Estados Unidos.

Com a produção de James Wan (de Aquaman e Jogos Mortais) e direção de Simon McQuoid, a adaptação de Mortal Kombat nos cinemas é focada no lutador de MMA Cole Young (Lewis Tan), que é caçado pelo Imperador da Exoterra, Shang Tsung (Chin Han), e seu guerreiro Sub-Zero (Joe Taslim). Durante o filme, Cole encontra refúgio no templo de Lorde Raiden e aliados, que o ajudam a se preparar para a luta contra as forças da Exoterra.