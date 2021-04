Netflix divulga trailer com prévias de novos filmes para este ano

CB Correio Braziliense

'A barraca do beijo 3' é um dos filmes divulgados pela Netflix - (crédito: Divulgação/Netfilx)

A plataforma Netflix lançou, nesta quarta-feira (28/4), um trailer com as prévias de mais de 20 títulos que irão estrear no catálogo ao longo deste ano. Várias produções contam com teasers inéditos. Em 2021, o serviço de streaming adotou como estratégia o lançamento de um filme original por semana.

Alguns longas exibidos no trailer já possuem data de estreia. É o caso de A mulher na janela, que irá estrear em 14 de maio, e A barraca do beijo 3, com estreia para 11 de agosto. O brasileiro Carnaval deve estrear em junho.

O trailer também tem a participação dos atores Joey King (The act) e Joel Courtney (Super 8), dupla de amigos em A barraca do beijo 3, além do ator e humorista Kevin Hart, que atuará em Paternidade.



Confira:

Lista dos filmes exibidos na prévia:



A barraca do beijo 3

A família Mitchell e a revolta das máquinas

O último mercenário

Sweet girl

A mulher na janela

Beckett

Fugindo do amor

Paternidade

Monstro

Bob Ross: happy accidents, betrayal & greed

Uma skatista radical

A casa das flores: o filme

Awake

Caçadores de trolls: a ascensão dos titãs

Din e o dragão genial

America: the motion picture

Céu vermelho – sangue

Ela é demais (Remake)

Vivo

Carnaval

À segunda vista

O gângster nômade

O divino baggio

Vozes e vultos

Oxigênio

Milagre azul

Ghost lab

Rua do medo (Trilogia)