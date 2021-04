A animação musical 'Vivo' vai entrar para o catálogo na Netflix

A animação musical Vivo, com voz e canções de Lin-Manuel Miranda, será lançada pela Netflix. A decisão foi anunciada após acordo entre a plataforma e a Sony. Segundo informações da Deadline, o streaming vai substituir globalmente a exibição do filme nos cinemas, exceto na China.

A cargo da Sony fica a distribuição home-video, os diretores de exibição televisiva, além da arrecadação do dinheiro da bilheteria dos cinemas chineses.

Nesta terça-feira (27/04), a conta da Netflix no Twitter divulgou um teaser da animação. Confira:

Meet Vivo, a musically-gifted kinkajou (voiced by Lin-Manuel Miranda) who embarks from Havana to Miami on a quest to deliver a love song.



VIVO features songs by Miranda, a score by Alex Lacamoire, plus the voices of Gloria Estefan, Juan de Marcos González, Zoe Saldana & more! pic.twitter.com/F9z5tMTFNh