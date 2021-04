Publicação no Twitter dá pistas sobre trabalho inédito de Kendrick Lamar

CB Correio Braziliense

No ano passado, Lamar já havia insinuado que havia novo trabalho pela frente - (crédito: Reprodução Facebook)

Uma publicação da Top dawg no Twitter deixou seguidores na expectativa de projeto novo de um dos rappers contratados pela gravadora norte-americana. Boa parte dos internautas apostam em um trabalho inédito de Kendrick Lamar. SZA e Schoolboy Q também foram alguns dos palpites.

O vídeo de 19 segundos mostra apenas um download sendo feito e a data de 7 de maio no final, o que pode indicar uma novidade a caminho.

Projeto novo

No final do ano passado, o Roskilde Festival, ao anunciar o rapper Kendrick Lamar como atração principal da edição de 2021, revelou em nota que um novo material do cantor estaria a caminho.

Único artista que não está inserido nos gêneros jazz ou clássico a ganhar o prêmio Pulitzer, Kendrick Lamar tem 33 anos e é considerado um dos maiores rappers da própria geração. Além do multipremiado Damn, ele também fez Too pimp a butterfly (2015) e good kid, m.A.A.d city, em 2012. Os três discos do cantor entraram para as listas de melhores da década da crítica especializada.



Top dawg

A Top dawg entertainment é uma gravadora norte-americana independente, fundada por Anthony "Top Dawg" Tiffith, em 2004. Um dos primeiros artistas contratados pela empresa foi justamente o jovem Kendrick Lamar, na época ainda menor de idade, mas que já vinha conquistando visibilidade com o seu trabalho como rapper.

Hoje, a gravadora tem entre os seus contratados artistas como Jay Rock , Ab-Soul, Schoolboy Q ,Isaiah Rashad e SZA, além do próprio Lamar.

