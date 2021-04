Curta!On apresenta programação especial para o dia internacional da dança

CB Correio Braziliense

(crédito: Canal Curta!/Divulgação)

Para celebrar o Dia Internacional da Dança nesta quinta-feira (29/4), o Curta!On, plataforma disponível no Now, vai apresentar programação especial com coreografias, documentários, espetáculos e séries.

O especial terá quatro coreografias do grupo Corpo. A primeira será Lecuona, do ícone cubano Ernesto Lecuona. As músicas falam sobre as várias facetas da paixão, indo da alegria à tristeza. A segunda, chamada 21, foi o primeiro musical autoral do grupo, com músicas de Marco Antônio Guimarães e coreografia de Rodrigo Pederneiras.

Já Onqotô faz uma reflexão sobre como o ser humano fica pequeno diante da vastidão do universo. A trilha sonora é assinada por Caetano Veloso e José Wisnik. Por fim, Sem mim, baseada em um conjunto de peças profanas medievais datadas do século 8, narra o sofrimento de dois jovens apaixonados que sonham com o dia que irão se reencontrar.

O especial também conta com o documentário Maria, Maria até a missa de orfanato. A fita fala sobre a história do grupo Corpo durante 15 anos. Começa com a sua fundação, em 1975, até o sucesso e consagração do grupo no cenário da dança mundial. Também faz parte do catálogo o documentário sobre a Companhia de dança de São Paulo, no qual o público pode acompanhar o dia a dia dos bailarinos.

Já Gaga – o amor pela dança, fala sobre o mundialmente conhecido Ohad Naharin, diretor artístico da Batsheva Dance Company. Com direção de Tomer Heymann, o documentário foi filmado durante oito anos. Movimentos do invisível conta a história de Angel Vianna, pioneira da dança contemporânea brasileira. Aos 90 anos a artista revisita sua trajetória.

Em A batalha do passinho, o público pode ver como o movimento vem mudando a história da periferia do Rio de Janeiro. Considerada a manifestação cultural carioca mais importante dos últimos 10 anos, o documentário acompanha de perto o que acontece dentro deste universo.

Por fim, Ensaios contemporâneos é uma série produzida por Hunter Moura que oferece uma ampla visão sobre a dança contemporânea brasileira. Ao todo, são dez episódios que mostram a história desse estilo, com registros de companhias importantes como a Stagium, Cena 11 e Focus.