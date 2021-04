Série de atividades on-line marca programação do Museu Nacional

CB Correio Braziliense

Programa educativo e seminários on-line estão no cardápio do museu brasiliense - (crédito: Ed Alves/ CB DA Press)

Devido às restrições impostas pela pandemia, o Programa educativo do Museu Nacional da República segue com conteúdos e programações on-line voltados para as comunidades escolares e o público em geral.



Criada pelo Instituto Bem cultural, a plataforma Museu educativo está disponível na internet com conteúdos e atividades educativas como o jogo do Click, que proporciona uma experiência artística virtual com as obras expostas na instituição. No sentido da educação patrimonial, a plataforma disponibiliza os jogos Caminhos do patrimônio e Pombo correio, que estimulam a identificação e a valorização dos legados culturais brasileiros.

Ciclo formativo

Entre 5 de maio e 23 de junho, o Educativo Museu Nacional lança o primeiro ciclo formativo com atividades gratuitas e on-line com diálogos com educadores, artistas, pesquisadores e interessados nos diversos assuntos tratados. As atividades partem de reflexões sobre o papel da arte e do museu neste momento, pensando questões de patrimônio, mediação, públicos, cultura digital, questões ambientais e saúde. Todos os webinários poderão ser acessados pelo canal do programa educativo do Museu no YouTube, às 19h.

O líder indígena, escritor e ativista do meio ambiente Ailton Krenak abre o ciclo formativo em 5 de maio, no webinário que trará diálogo sobre a pandemia, a humanidade e a natureza, convocando a todos a experimentar mudanças na forma de contato com a terra. A pesquisadora de preservação de arte digital Giselle Beiguelman traz questionamentos sobre o que os museus e seus educativos podem fazer no âmbito digital, em 12 de maio.

Autoridade em ecologia, Mercedes Bustamante vai provocar reflexões sobre as formas que escolhemos para nos relacionar com o imenso reservatório de água e biodiversidade que é o bioma cerrado, bem como a sua depredação. O webinário de Bustamante vai ocorrer em 19 de maio.

Jorge Menna Barreto, professor do Instituto de artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vai trazer a discussão sobre as maneiras com as quais a natureza se apresenta como tema e mediadora para produções artísticas e trocas educativas. A apresentação on-line de Barreto está marcada para 26 de maio. E, fechando o ciclo formativo, o artista e pesquisador equatoriano Alejandro Cevallos convida o público para pensar o papel articulado entre museu, educação e comunidade, em 23 de junho.