Cole Sprouse é anunciado como par de Lana Condor em 'Moonshot'

No filme, os jovens fazem uma viagem a Marte para reencontrar pessoas que amam - (crédito: Frazer Harrison)

O ator Cole Sprouse (do seriado Zack & Cody: gêmeos em ação e de Riverdale) foi anunciado no elenco do filme Moonshot nesta terça-feira (27/4). Já confirmada pela HBO, o par romântico de Sprouse na produção será a atriz Lana Condor, destaque da franquia Para todos os garotos que já amei.

O portal estadunidense Deadline descreveu o projeto como uma comédia romântica, mas no estilo de ficção científica. A trama se passa em um futuro no qual os humanos colonizaram Marte. Dois estudantes universitários se unem, em uma viagem ao planeta vermelho com a intenção de se reencontrarem com aqueles que amam.

Max Taxe assina os créditos do roteiro, enquanto a direção fica por conta de Chris Winterbauer. Até o momento, as gravações ainda não têm data para começar. Moonshot deve estrear na HBO Max.