Fábio Assunção anuncia nascimento da filha Alana, com Ana Verena

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagra)

Fábio Assunção anunciou o nascimento da terceira filha, Alana, com Ana Verena. Nas redes sociais, o ator compartilhou fotos do nascimento e algumas da caçula com os outros dois irmãos. O nascimento foi em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. "Bem vinda minha filha, estamos no amor", escreveu o ator na legenda da publicação compartilhada no Instagram.

Fábio aproveitou para explicar a origem do nome escolhido: "Alana Ay Pinheiro Gomes Assunção. Alana significa - sob o manto branco da totalidade e multiplicidade, marco de conquista, harmonia, tranquilidade, e Ay imanta o nome com a palavra ‘Alegria’ em Ioruba".

O artista contou ainda um pouco do mapa astral da filha: "Nasce na lua cheia em Escorpião, Sol (signo) em Touro e ascendente em Aquário. Obatala se o". Nos comentários, fãs e famosos amigos do casal comentaram comemorando e parabenizando os dois.