Projeto de teatro ‘Bicharada na Floresta’ oferece oficinas gratuitas

Os oficineiros vão conduzir o público pelos vários aspectos do teatro radiofônico - (crédito: Divulgação)

A iniciativa Bicharada na Floresta oferecerá sete oficinas gratuitas ministradas por professores da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e artistas parceiros de Brasília, Minas Gerais, Espírito Santo, Amazonas e também de Portugal. O projeto consiste em uma produção de teatro radiofônico, em formato de podcast. Foi contemplado em 2020, na categoria Teatro, pelo Programa Cultura Criativa da Lei Aldir Blanc do Governo do Estado do Amazonas.

Durante uma semana, serão ofertados os temas: Teatro e telepresença; Formas Animadas I (Criação); Formas Animadas II (Manipulação); Iniciação à escrita de projetos Culturais; Iniciação Teatral; Expressão Corporal e Ancestralidade e Introdução aos Aspectos Criativos da Produção de Podcast. As inscrições vão até o dia 2 de maio e as vagas são limitadas.

O Bicharada na Floresta também vai exibir A saga de um Tracajá em busca de sua própria canção e das vozes de seus ancestrais. A apresentação de leitura cênica será transmitida no Portal das Artes MeVer, nos dias 8 e 9 de maio. O espetáculo aborda a história de um quelônio que sobrevive à destruição da floresta amazônica e encontra a Onça Pintada, a Urubu-Rainha, o Bicho-Preguiça, a Samaúma e a Anaconda.

Em material de divulgação, a produtora e oficineira do projeto, Jackeline Monteiro afirmou que a oficina surgiu com o intuito de “suprir a inquietação de artistas que precisam de ajuda para fazerem seus projetos”. Para Guto Martins, diretor artístico do Bicharada, a inovação do projeto se dá nas alusões e releituras das obras clássicas e até contemporâneas.



Serviço

Maratona de oficinas do Projeto Bicharada na Floresta

De 4 a 7 e de 10 a 12 de maio, pela plataforma Google Meet. Inscrições no link: https://linktr.ee/arteecomunidade



A saga de um Tracajá em busca de sua própria canção e das vozes de seus ancestrais

Dias 8 e 9 de maio, às 15h em Manaus, 16h em Brasília e 20h em Portugal. Transmissão pelo Portal das Artes MeVer: www.mever.com.br