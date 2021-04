Projeto Feat. promove parcerias entre artistas do mundo inteiro

PZ Prisley Zuse*

Em dezembro de 2019, Nilo Barreto, pianista e arranjador, resolveu fundar o canal do YouTube Feat. para fugir da rotina noturna de shows em bares e restaurantes. De segunda-feira a sexta-feira, Nilo é engenheiro civil e servidor público, e música é como ama segunda profissão. A ideia inicial era produzir conteúdos em colaboração com amigos que também são músicos por paixão, como ele mesmo descreve.

"Isso tudo começou antes da pandemia, então eu ia na casa das pessoas e nós gravamos os conteúdos e depois eu editava e postava. Consegui fazer isso umas cinco vezes até tudo fechar”, comentou.



O objetivo é reunir músicos não profissionais e dar o suporte no processo de produção. “Existe uma dificuldade muito grande no meio artístico de registrar seu próprio trabalho. Às vezes a pessoa compõe uma música e só toca para os amigos e não sai daquilo dali. Essa falta de registro profissional, de uma produção mais criteriosa me incentivou a ajudar outras pessoas como uma troca de aprendizados”, garante.

No começo, o projeto era voltado para artistas Brasília, porém Nilo se cadastrou em um aplicativo, que descreve como “tinder dos músicos”. “Eu encontrei artistas que estavam querendo fazer o mesmo que eu. Então comecei a mandar mensagem e me conectar com artistas do mundo todo”, conta. “O processo para encontrar artistas nacionais e internacionais dispostos a gravar é demorado, pois existe uma desconfiança muito grande. Às vezes mando 20 mensagens e recebo poucas respostas.”

Mesmo assim, Nilo não desanimou e conseguiu produzir um trabalho com a francesa Clara Majman, que sonha em ser atriz, e com o indonésio Advan Putra, que tenta construir carreira como cantor na Rússia.

Nilo Barreto esclarece que o canal Feat. não tem nenhuma finalidade financeira e que o maior objetivo é assessorar gratuitamente músicos sem visibilidade, que queiram gravar e divulgar suas composições ou habilidades musicais. “O objetivo não é lançar uma estrela no ramo artístico, mas sim fazer um registro de um trabalho pessoal do artista, que não tem como contratar um estúdio e acaba deixando seu trabalho engavetado.”

Quem tiver interesse de participar do projeto deve entrar em contato com Nilo pelo número: (61) 98242.7646. Para acessar o canal do YouTube, acesse o link http://www.youtube.com/FEATMUSICAL.



