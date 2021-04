Claudia Leitte apresentará talk show sobre as olimpíadas na Globo

CB Correio Braziliense

Claudia Leitte será a madrinha das olimpíadas de Tóquio - (crédito: Danilo Borges)

A cantora brasileira Claudia Leitte vai estar presente em mais um programa da emissora Rede Globo. Depois da longa experiência como técnica no The Voice, desde 2012, a cantora terá um talk show de quatro episódios exibidos aos domingos dentro do programa Esporte Espetacular.

O programa De papo com a madrinha vai entrevistar atletas que participarão das Olimpíadas de Tóquio, marcada para julho deste ano. A cantora foi escolhida para o talk show por ter o título de madrinha do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, junto com Sabrina Sato.

Como madrinha, Claudia Leitte tem como missão interagir com a torcida participando de eventos e postando nas redes sociais. O Time Brasil já tem mais de 200 vagas garantidas em 20 modalidades para os Jogos Olímpicos de Tóquio.