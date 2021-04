Hilary Duff vai protagonizar spin-off da série 'How I met your mother'

CB Correio Braziliense

A série foi encomendada pela Hulu e se passa em 2021 - (crédito: SARAH MORRIS)

How I met your father, spin-off da série How I met your mother, foi encomendada pela plataforma de streaming Hulu e anunciada com a atriz Hilary Duff como protagonista. O ator Josh Radnor protagonizou a série original, que teve nove temporadas, entre 2005 e 2014.

De acordo com a revista Variety, Hilary Duff vai interpretar Sophie, que conta a história de como conheceu o pai do seu filho ao mesmo. A trama se passa em 2021, quando Sophie e seu grupo de amigos refletem sobre quem são, o que querem da vida e como se apaixonar na era dos aplicativos de namoro. A equipe de produção não revelou como ou se a nova série estará ligada ao seriado original.

Na equipe de produção de How I met your father estão Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, co-showrunners de This is us, como escritores produtores executivos, e os criadores de How I met your mother, Carter Bays e Craig Thomas, também fazem parte da produção executiva. Além de protagonizar, Hilary Duff está na equipe de produção com Adam Londy. A 20th Television vai produzir a nova série, assim como produziu o seriado original.

How I met your mother foi ao ar no canal norte-americano CBS por nove temporadas e mais de 200 episódios de 2005 a 2014. A série foi estrelada por Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel e Alyson Hannigan. Bob Saget forneceu a voz do narrador, uma versão mais antiga do personagem de Radnor, Ted Mosby.