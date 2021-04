"BBB Dia 101": Participantes se encontrarão depois da final do programa

JM Jonatas Martins*

(crédito: Tv Globo/Divulgação)

Depois da grande final do BBB 21, marcada para 4 de maio, os participantes vão se reencontrar dentro da casa do programa para celebrar a temporada conhecida como Big dos Bigs. O encontro especial do ‘BBB Dia 101’ vai ser todo gravado para que o público acompanhe e será exibido no dia 8 de maio.

Para festejar os 100 dias do programa, os brothers poderão visitar todos os cantos e lugares prediletos na casa mais vigiada do Brasil. Os participantes vão relembrar e destacar os grandes e importantes momentos que viveram no Big Brother Brasil 21. Eles também vão rever o apresentador Tiago Leifert, que comandará o reencontro inédito entre os brothers e sisters da atual edição.

Nesta quinta- feira (29/4), vai acontecer a próxima eliminação do BBB 21. Os emparedados são Camilla de Lucas, Gilberto e Pocah. Quem continuar no programa estará muito próximo da final, que premia o vencedor com 1,5 milhão de reais.