Será? Enquete aponta saída de Pocah em paredão contra Gil e Camilla no BBB21

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Twitter/TV Globo)

A próxima eliminação do Big Brother Brasil 21 só vai rolar nesta quinta-feira (29/4), mas a expectativa para saber quem será o novo eliminado já está nas alturas. E se depender da enquete do portal Uol, a eliminada provavelmente será Pocah.



A funkeira, dentro do ranking de participantes “mais odiados” do reality na enquete, tinha 27,18% dos votos até as 17h30 desta quarta-feira (28/4). Importante lembrar que Camilla e a atual líder Juliette seguem empatadas no segundo lugar com 19,21%. Fiuk é o terceiro com 19,15% e Gil é o “menos odiado” com 15,25%.

Apesar da popularidade, emoção e antecipação, vale sempre o lembrete de que a enquete do portal não interfere na eliminação real do BBB21, servindo apenas de parâmetro dos internautas.