Segunda Cultural do T-Bone tem música e sarau de poesia

CB Correio Braziliense

Segunda Cultural retoma o fôlego no Açougue T-Bone: programação será on-line - (crédito: Arthur Menescal/ Esp. C.B. D.A. Press)

Em 3 de maio tem mais uma Segunda Cultural, do açougue T-Bone, com programação on-line e gratuita especialmente dedicada aos artistas da boemia, com bastante música e poesia, a partir das 20h, no canal do Açougue cultural no YouTube.



Entre os artistas convidados, na parte musical estão o carioca Carlos Alberto Cardoso, residente na capital há 10 anos. Cardoso estudou na Escola de Música Villa-Lobos e na Escola Brasileira de Música, e traz na bagagem uma vasta carreira de parcerias com artistas de peso como Tim Maia, Marquinhos Santana, Alcione e Jorge Aragão. Integrou o grupo da diva do samba Leci Brandão por 14 anos. Carlos já tocou em países como Argentina, Chile, Moçambique, Panamá, Angola e Paraguai.



Beto Cardoso, como também é conhecido, convidou as cantoras brasilienses Fabrícia Duarte e Lucíola Paranhos para composição do quadro musical da noite cultural.



Além de música, a noite de segunda também vai ter poesia. Vicente Sá e Welcio Toledo vão comandar o sarau poético. Maranhense residente em Brasília desde os 11 anos, Vicente Sá já publicou 12 livros, entre poemas, crônicas e romances. Influenciado pela literatura de cordel, Sá já viu seus poemas virarem letras de músicas.



Historiador formado pela Universidade de Brasília (UnB), Welcio Toledo é professor, poeta e atuante em movimentos sociais e culturais de Brasília, onde nasceu. São três livros de poesia e um de contos publicados, além de também desempenhar o papel de consultor de museologia social. Os poemas de Toledo são ágeis e marginais, e vão do concretismo ao beat.



Segunda cultural



O Espaço Cultural T-Bone retornou, depois de um ano e dois meses fechado, com a exibição on-line da Segunda Cultural. Em formato de lives, transmitidas diretamente do espaço, o evento conta com sarau de música e poesia; exposições de artes visuais; e apresentações de teatro. A programação começou no início de abril e vai até junho, quinzenalmente, por meio do canal T-BONE Cultural, no YouTube.



Segunda cultural

Canal do T-BONE Açougue cultural no Youtube. 3 de maio, às 20h.