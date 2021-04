Netflix divulga teaser da nova série distópica 'Sweet tooth'

CB Correio Braziliense

Sweet Tooth - (crédito: Netflix)

A Netflix Brasil divulgou, nesta quinta-feira (29/4), o teaser, as primeiras imagens e a data de estreia da série Sweet tooth. Baseada nos quadrinhos da DC de Jeff Lemire, a nova produção executiva é assinada, dentre outros nomes, por Robert Downey Jr. O enredo é ambientado em um mundo distópico - após o Grande Esfacelamento - e narra o encontro de um híbrido menino-cervo e um viajante solitário. A estreia no catálogo da plataforma está marcada para 4 de junho. Confira o teaser:

O elenco conta com os atores Christian Convery (Gus); Nonso Anozie (Tommy Jepperd); Adeel Akhtar (Dr. Aditya Singh); Aliza Vellani (Rani Singh); Stefania LaVie Owen (Bear); Dania Ramirez (Aimee Eden); Neil Sandilands (General Abbot); Will Forte (Father); e James Brolin (narrador). Já a produção executiva é assinada por Susan Downey, Robert Downey Jr, Amanda Burrell e Linda Moran. O roteiro e a direção é Jim Mickle em parceria com Beth Schwartz. O enredo é baseado em personagens criados por Jeff Lemire para Vertigo.

“Queríamos criar uma série capaz de oferecer fuga e aventura, onde a natureza estivesse recuperando o mundo e o clima fosse de conto de fadas. Sweet tooth é um novo tipo de história distópica, bastante exuberante e esperançosa. Queremos que as pessoas venham a esse mundo onde há beleza, esperança e aventura. Essa é uma história emocionante: andamos de trens, subimos montanhas, corremos pelas florestas. É uma série sobre o que constitui uma família, o verdadeiro significado de um lar e por que é importante manter a fé na humanidade”, explicou, em nota, Jim Mickle, diretor e produtor da série.

Já Beth Schwartz, produtora executiva, escritora e co-showrunner contou sobre como foi levar os quadrinhos de 2009 para a tela. “A série está em produção desde 2016 e os quadrinhos já existiam bem antes disso, mas acho que todo mundo vai se identificar com essa história. Mais do que esperávamos quando a gente começou a trabalhar nela. Ao assistir, terá esperança em relação ao futuro”, garantiu a produtora.

Sinopse completa











Há dez anos, O Grande Esfacelamento causou estragos no mundo e levou ao misterioso surgimento de híbridos: bebês nascidos parte humanos, parte animais. Sem saber se os híbridos são a causa ou o resultado do vírus, muitos humanos os temem e os caçam. Após uma década vivendo com segurança em uma casa isolada na floresta, Gus (Christian Convery), um menino-cervo faz amizade com um viajante solitário chamado Jepperd (Nonso Anozie).

Juntos, eles partem em uma aventura extraordinária pelas ruínas da América em busca de respostas sobre as origens de Gus, o passado de Jepperd e o verdadeiro significado de um lar. Mas a história é cheia de aliados e inimigos inesperados, e Gus logo aprende que o mundo exuberante e perigoso além da floresta é mais complexo do que ele imaginava. Baseada na série em quadrinhos da DC criada por Jeff Lemire, Sweet tooth tem produção executiva de Jim Mickle, Beth Schwartz, Robert Downey, Jr., Susan Downey, Amanda Burrell e Linda Moran.