Gabi Doti lança clipe de 'Good times', com imagens feitas pelo celular

CB Correio Braziliense

As imagens do clipe foram captadas pelo celular, no litoral gaúcho - (crédito: João P Teles)

Cantora e compositora uruguaia radicada em Brasília, Gabi Doti lançou o videoclipe da música Good times, do disco Outra razão. Com uma pegada bem pessoal, Gabi quis compartilhar os bons momentos presentes em pequenas situações da sua vida.

Em virtude da pandemia, a cantora saiu do Cerrado e foi morar no litoral gaúcho, em busca de tranquilidade e de uma vida mais simples. Com a nova rotina, surgiu a inspiração para a gravação do clipe.

Com ajuda remota do diretor Rodrigo Cardoso, a própria cantora captou as imagens do clipe apenas com um celular, nas praias do litoral gaúcho. Foram sete dias de gravações para chegar ao resultado final. A versão original da música foi gravada no East West Recording, em Los Angeles, e foi produzida por Moogie Canazio.



Para assistir o clipe, acesse clique aqui.