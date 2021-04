Billie Eilish lança single ‘Your Power’, acompanhado de videoclipe

CB Correio Braziliense

'Happier than ever é o segundo álbum de Billie Eilish - (crédito: Divulgação)

A cantora Billie Eilish lançou, nesta quinta-feira (29/4), o single Your Power, acompanhado de um videoclipe dirigido pela própria artista. A faixa é a primeira disponibilizada por Billie após o anúncio do novo álbum, Happier Than Ever, que tem estreia marcada para 30 de julho.

“Essa é uma das canções favoritas que já escrevi. Eu me sinto muito vulnerável ao lançá-la, porque a tenho muito perto do meu coração. Trata-se de muitas situações diferentes que todos nós testemunhamos ou vivenciamos. Espero que isso possa inspirar mudanças. Tente não abusar do seu poder”, escreveu a cantora ao anunciar a música no Instagram.

Happier Than Ever será o segundo álbum de Billie Eilish e sucessor do disco WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?. Em 2019, Billie venceu cinco categorias do Grammy pelo trabalho de estreia, com apenas 18 anos. O novo projeto contará com 16 faixas, incluindo Therefore I am e my future, ambas lançadas em 2020.