CB Correio Braziliense

(crédito: Editora Estrondo/Divulgação)

As inscrições para participar da seleção da Editora Estrondo foram prorrogadas até 24 de maio. A iniciativa vai selecionar até cinco fotolivros, livros de artista ou livros-objeto que possuem a fotografia como linguagem principal. Mulheres e coletivos femininos do DF e Entorno podem enviar os projetos até 24 de maio: a editora Estrondo prorrogou as inscrições do edital devido ao andamento da pandemia de covid-19, que ainda está afetando a gestão do tempo das mulheres artistas.

Cada participante poderá submeter dois trabalhos, desde que ainda não tenham sido lançados nos formatos citados, sendo permitida a publicação anterior em revistas, sites, redes sociais etc. As selecionadas receberão um prêmio no valor de R$ 3 mil, além de terem seu projeto editado, impresso e publicado pela editora.

Os trabalhos serão escolhidos pelas curadoras Ana Lira, fotógrafa e artista visual de Pernambuco, Elza Lima, fotógrafa do Pará, e por Cinara Barbosa, curadora e professora radicada em Brasília. A coordenação editorial é de Michelle Bastos, fundadora da Editora Estrondo, primeira editora de fotolivros dedicada a publicar mulheres no Brasil.

“O objetivo é confrontar o machismo predominante nas publicações editoriais da fotografia, promovendo o trabalho de mulheres no contexto das artes visuais contemporâneas”, explica Michelle, em material de divulgação.

As inscrições de trabalhos já enviados ainda serão validadas. O edital e o link para novas submissões estão disponíveis no Linktree da editora. Para saber mais, entre em contato pelo e-mail: contato@estrondo.com.br.