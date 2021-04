Em novo clipe do Twenty one pilots , vocalista aparece fugindo de loja

CB Correio Braziliense

(crédito: Matt Winkelmeyer)

Esta sexta-feira (30/04) foi dia de novidade para o Twenty one pilots com o lançamento do clipe do novo do single Choker. O vídeo mostra Tyler Joseph fugindo de uma loja com um brinquedo roubado, enquanto Josh Dun, que é o atendente, corre atrás dele para recuperar a miniatura de um dragão azul. Confira:



Choker é mais uma faixa do próximo álbum da dupla, Scaled and icy, com data de divulgação marcada para 21 de maio. No mesmo dia, o Twenty one pilots fará uma live para apresentar o novo disco. Os ingressos custam 20 dólares e podem ser adquiriods no site da banda. No início do mês, foi lançado o primeiro single do projeto, Shy away, com clipe também já disponível no YouTube.