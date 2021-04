Novo álbum de DJ Khaled tem participação de Drake e Jay-Z

CB Correio Braziliense

Álbum 'Khaled Khaled': o DJ gravou músicas ao lado de nomes como Jay-Z e Megan Thee Stallion - (crédito: Facebook/ Reprodução)

Hoje (30/04, sexta) foi um dia de muitas novidades no universo pop. Notícia das mais relevantes foi o álbum Khaled Khaled, que reúne participações de peso ao longo das 14 faixas do projeto, já disponíveis nas plataformas digitais. O DJ Khaled gravou músicas ao lado de nomes como Jay-Z, Megan Thee Stallion, Cardi B, Post Malone, H.E.R., Nas, 21 Savage, Justin Timberlake, Lil Wayne, Justin Bieber, Lil Baby, DaBaby, Migos, Roddy Ricch e Puff Daddy.

A tracklist tem, inclusive, as faixas Popstar e Greece, lançadas em parceria com o rapper Drake, ano passado. Popstar até ganhou um clipe com participação de Justin Bieber.

Como forma de celebração da divulgação do trabalho do DJ americano de origem palestina, foi liberado o clipe Sorry not sorry, no YouTube. A canção tem participação de Jay-Z, Nas, James Fauntleroy e vocais harmônicos de ninguém menos que Beyoncé. Veja: