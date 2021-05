Será que o #FiukFezXixi? Internautas questionam o artista no BBB21

RN Ronayre Nunes

Não seria um dia normal sem uma boa polêmica do Big Brother Brasil 21, não é mesmo? Dessa vez o circo (ou o parquinho, nem sabemos mais) está pegando fogo por conta de uma suposta trapaça do artista Fiuk na prova de resistência desta última quinta-feira (29/4).

Mas vamos começar pelo começo.



O cantor e ator passou mais de 11 horas para vencer a prova que definiria o primeiro participante da grande final do reality na próxima terça-feira (4/5), deixando Gil, Juliette e Camilla no paredão. O resultado ao longo do dia não agradou os fãs dos que estão na berlinda, que foram verificar cada segundo da prova para tentar achar uma trapaça.

Pois bem, diversos vídeos no Twitter acusam Fiuk de ter feito xixi ao longo da prova (algo proibido), mas nada com muita clareza. O única certeza é que o #FiukFezXixi figurou nos trending topics do país no começo da noite, rendendo muitos memes.

No meio da confusão sobrou para o diretor do programa, Boninho, para o apresentador, Tiago Leifert, para os fãs da Juliette (que supostamente deveriam ter tirado o brother antes) e até para o patrocinador do reality.



Já que o Tiago gosta de tretar com Fiuk, umbora fazer isso acontecer hoje. #fiukdormiu #fiukfezxixi pic.twitter.com/vQ5ctAC7ba — Vergonhosa (@lSujeital) April 30, 2021

Os Cactos e os vigorentos discutindo hoje pra defender o Gil e a Juliette // Os cactos e os vigorentos subindo a TAG pro boninho anular a prova. #fiukfezxixi#BoninhoFazAlgumaCoisa #boninho pic.twitter.com/CBIZG1gfZo — JuWins ???? (@FalcWins) April 30, 2021