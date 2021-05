Editora brasiliense participa de festival de games da América Latina

CB Correio Braziliense

(crédito: Pergunta Fixar/Divulgação)

O principal evento de games independentes da América Latina, BIG Festival (Brazil's Independent Games Festival), ocorre de 3 a 9 de maio e conta com a participação especial da editora de livros brasiliense Pergunta Fixar, única presente no encontro. No evento, estúdios compartilharam informações com empresas e investidores globais.

A editora pretende aproveitar a BIG Business Meetings – reuniões de negócios em área exclusiva para empresários – para fazer networking com empresas de diversos países com o objetivo de misturar literatura em jogos ou aplicativos e vice-versa.

“Indo num processo de digitalização e buscando desdobramentos para os títulos da editora, a Pergunta Fixar firmou parceria com desenvolvedores de jogos eletrônicos, que já deram frutos para esse mercado dentro do BIG”, diz a editora.

Em 2020, a editora lançou o desenvolvedor Luís Fellipe Amaro Whisperwind (Amaro Studios), com o objetivo de desvendar mistérios da prisão de Whisperwind, jogo em que há vários livros da Pergunta Fixar no cenário do presídio. Com o mesmo estúdio, a editora irá lançar, no segundo semestre de 2021, o Game.exe, jogo em que cada jogador deve desvendar o quebra-cabeça dos arquivos digitais deixados pelo seu criador, Oliver, no ano de 1999.

Um dos personagens do Game.exe será o premiado cineasta brasiliense Thiago Moyses, autor de Hopekillers, obra adaptada para cinema (longa-metragem) que, em breve, estará disponível nas livrarias pela Pergunta Fixar.

No BIG Festival de 2020, a editora iniciou uma parceria com a Mr. Dev Studio, com quem lançou o projeto Experiência Literária: Pequenos Contos Gauchescos, um aplicativo com Realidade Aumentada em narração típica sobre os contos do escritor Simões Lopes Neto.

A história conta uma experimentação do prazer da leitura e da escuta com o cenário do mundo campeiro gaúcho. Pequenos Contos Gauchescos foi idealizado por Nicóle Domingues Botti e realizado por Guilherme Luiz Heckel. Festival. A Pergunta Fixar participa pela terceira vez do evento.

BIG Festival 2021

Data: de 3 a 9 de maio

Informações: www.bigfestival.com.br