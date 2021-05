Selena Gomez protagoniza filme de suspense produzido por Drake

CB Correio Braziliense

Com produção do rapper Drake, o longa vai falar sobre o vício em redes sociais - (crédito: YouTube/ Reprodução)

Selena Gomez vai estrelar o novo filme de suspense psicológico produzido pelo rapper Drake. A direção fica por conta de Petra Collins. As informações foram divulgadas pelo site Deadline.



Além de Drake, devem participar como produtores executivos Matthew Budman, Sumaiya Kaveh e Adel Nur. A história acompanha a vida de uma influenciadora digital viciada nas redes sociais que vê seu corpo e sua vida desmoronarem. O roteiro será escrito por Petra Collins e Melissa Broder. O longa-metragem vai se chamar Spiral e ainda não tem previsão de estreia.

O último trabalho de Selena Gomez foi na série Only murders in the building, da Hulu. A cantora também vai retornar ao papel de dubladora, com a personagem Mavis, de Hotel Transylvania. Além disso, a artista será apresentadora da live em prol da vacinação contra a covid-19, Vax live: the concert to reunite the world. Organizado pela Global Citizen, o evento ocorre dia 8 de maio e vai ser transmitido pelas principais emissoras de televisão dos Estados Unidos.