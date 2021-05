Michael B. Jordan fala sobre Chadwick Boseman não ter ganhado o Oscar

CB Correio Braziliense

Michael B. JOrdan falou sobre Boseman em um programa de rádio - (crédito: Divulgação)

Em uma entrevista ao programa The Jess Cagle Show, da rádio SiriusXM, Michael B. Jordan comentou sobre a premiação do Oscar 2021 e o fato de Chadwick Boseman, seu amigo e colega de gravação em Pantera Negra, não ter ganhado a estatueta.

Chadwick Boseman foi indicado ao Oscar pela atuação no filme A voz suprema do blues, no papel de um trompetista que sonha grande apesar das dificuldades impostas na vida e na carreira de músico.

Michael comentou que na atuação do amigo dava para ver que ele deu o máximo para o papel e que nenhum prêmio valida o legado dele. “Você tem que olhar para as coisas que podemos controlar, os dons, as bênçãos e os trabalhos que Chadwick nos deixou e o que ele representa como pessoa, sendo o maior que poderíamos pedir”.

A estatueta de Melhor Ator na última edição do Oscar foi para Anthony Hopkins, na atuação em Meu pai. Em uma mensagem de agradecimento ao prêmio nas redes sociais, Anthony homenageou Chadwick.