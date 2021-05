CB Correio Braziliense

Jeferson Assumção é o convidado da Jornadinha Literária - (crédito: /Divulgação)

Na próxima quarta (5/5), o projeto Jornadinha Literária oferecerá a conferência Formando leitores através da escrita, conduzida por Jéferson Assumção. O autor vai abordar a importância da escrita criativa não só para escritoras e escritores, mas também para outros profissionais de diversas áreas.

A transmissão será via YouTube pelo canal da Jornada Literária no Distrito Federal e pelo Facebook. Os espectadores poderão interagir pelo chat em ambos os canais. O encontro será gratuito e aberto ao público.

O trabalho de Jéferson Assumção mostra como a arte da escrita é desenvolvida em três dimensões: técnica, criatividade e expressão. A partir disso, ele discute uma visão sistêmica da escrita, com aspectos que vão além do estético.

Assumção publica contos e crônicas na imprensa de Santa Maria (RS) desde 1980. Entre as obras escritas estão: Berço de Judas (2019), Notas sobre Turibio Núñez, escritor caído (2016) e Cabeça de mulher olhando a neve (2015).

A Jornadinha Literária do Distrito Federal tem apoio da Coordenação-Geral de Leitura, Literatura e Economia do Livro, da Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural, que faz parte do Ministério do Turismo.

Serviço

Formando leitores através da escrita, com Jéferson Assumção

05 de maio (quarta-feira), das 9h30 às 11h. Canal da Jornada Literária do Distrito Federal no YouTube e no Facebook. Gratuito e aberto ao público.