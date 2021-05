Segunda temporada de 'Emily em Paris' está em produção

CB Correio Braziliense

A série lançada em 2020 foi vista por 58 milhões de espectadores - (crédito: Stephanie Branchu/Netflix)

A produção da segunda temporada de Emily em Paris começou. A comédia estrelada por Lily Collins foi a série mais assistida do gênero na Netflix em 2020. O show foi assistido por mais de 58 milhões de residências nos primeiros 28 dias após o lançamento, em 2 de outubro.



A série, criada originalmente pela Paramount Network antes de mudar para a Netflix, foi renovada em novembro. A comédia romântica conta a história de Emily, interpretada por Collins, uma ambiciosa jovem executiva de marketing de Chicago que consegue o emprego dos sonhos depois que a companhia na qual trabalha compra uma empresa francesa de marketing de luxo. Emily fica encarregada de reformular a estratégia de mídia social da nova aquisição.

A nova vida de Emily na França é cheia de aventuras e desafios surpreendentes, enquanto ela se esforça para conquistar os novos colegas de trabalho, fazer amigos e viver romances.

Além de Lily Collins, o elenco conta com a participação de Ashley Park, Filipino Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat e Bruno Gouery. A série é uma criação de Darren Star, criador de Sex and the city, e a produção é da MTV Entertainment Studios.