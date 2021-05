Gravação de Peaky Blinders é interrompida após suspeita de covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A série criminal Peaky blinders está sob investigação após alegações de que a produção da sexta e última temporada violou os regulamentos de segurança contra o covid-19. As gravações da série foram retomadas em janeiro deste ano.

Tudo começou após um membro da equipe técnica ter testado positivo para covid-19, porém as gravações continuaram por horas e ninguém foi informado sobre o estado de saúde do colega, até que outro membro da equipe descobriu e interrompeu a produção. Embora o resultado do teste tenha dado ‘falso positivo', os protocolos deveriam ter sido seguidos para proteger o resto da equipe.

A Broadcasting, Entertainment, Communications and Theatre Union (BECTU) confirmou ao The Guardian que estava investigando as acusações e afirmou que os protocolos existem para criar um ambiente seguro no ambiente de trabalho e que devem ser seguidos para evitar a propagação do vírus.